В Южной Корее министр финансов Ли Хён Иль встретился с исполнительным председателем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном, чтобы обсудить развитие отрасли электромобилей и возможные налоговые стимулы для этого сектора. Как сообщает Korea Herald, перед отраслевым круглым столом в исследовательском центре Hyundai в Хвасоне чиновник и глава автопроизводителя беседовали около 20 минут.

Налоговые стимулы для производителей

По данным источников издания, участники встречи обменялись мнениями о применении налоговых льгот к электромобилям, произведённым в стране. Министерство экономики и финансов также сообщило, что Ли ознакомили с планами Hyundai Motor Group по разработке электромобилей нового поколения и автономных автомобилей.

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Встреча с представителями отрасли

Круглый стол с участием представителей других автопроизводителей был частью правительственных консультаций по электромобилям и технологиям автономного вождения. Ли заявил, что электромобили являются следующим направлением конкуренции для восстановления потенциала роста страны, а Южной Корее необходимо в течение двух-трёх лет обеспечить технологический уровень, сопоставимый с передовыми государствами.

Представители бизнеса, со своей стороны, призвали власти оперативно внедрить меры для сохранения глобальной конкурентоспособности местных компаний. Среди предложений прозвучала и идея налоговых вычетов для электромобилей отечественного производства.

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