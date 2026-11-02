W Korei Południowej minister finansów Lee Hyeon-il spotkał się z prezesem wykonawczym Hyundai Motor Group Chung Eui-sunem, aby omówić rozwój branży pojazdów elektrycznych i możliwe zachęty podatkowe dla tego sektora. Jak podaje Korea Herald, przed branżowym okrągłym stołem w centrum badawczym Hyundaia w Hwaseong urzędnik i szef producenta samochodów rozmawiali przez około 20 minut.

Ulgi podatkowe dla producentów

Według źródeł publikacji uczestnicy spotkania wymienili poglądy na temat stosowania ulg podatkowych wobec pojazdów elektrycznych produkowanych w kraju. Ministerstwo Gospodarki i Finansów poinformowało również, że Lee został zapoznany z planami Hyundai Motor Group dotyczącymi rozwoju pojazdów elektrycznych nowej generacji i samochodów autonomicznych.

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Spotkanie z przedstawicielami branży

Okrągły stół z udziałem przedstawicieli innych producentów samochodów był częścią rządowych konsultacji dotyczących pojazdów elektrycznych i technologii autonomicznej jazdy. Lee oświadczył, że pojazdy elektryczne są kolejnym obszarem konkurencji na rzecz odbudowy potencjału wzrostu kraju, a Korea Południowa musi w ciągu dwóch–trzech lat zapewnić poziom technologiczny porównywalny z wiodącymi państwami.

Przedstawiciele biznesu ze swojej strony wezwali władze do szybkiego wprowadzenia środków służących zachowaniu globalnej konkurencyjności lokalnych firm. Wśród propozycji pojawiła się również idea odliczeń podatkowych dla pojazdów elektrycznych produkcji krajowej.

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