Міністр фінансів Південної Кореї Лі обговорив пільги з Hyundai — Korea Herald

У Південній Кореї міністр фінансів Лі Хьон Іль зустрівся з виконавчим головою Hyundai Motor Group Чон Ий Соном, щоб обговорити розвиток галузі електромобілів і можливі податкові стимули для цього сектору. Як повідомляє Korea Herald, перед галузевим круглим столом у дослідницькому центрі Hyundai в Хвасоні посадовець і керівник автовиробника спілкувалися близько 20 хвилин.

Податкові стимули для виробників

За даними джерел видання, учасники зустрічі обмінялися думками щодо застосування податкових пільг до електромобілів, вироблених у країні. Міністерство економіки та фінансів також повідомило, що Лі ознайомили з планами Hyundai Motor Group щодо розробки електромобілів нового покоління та автономних автомобілів.

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Зустріч із представниками галузі

Круглий стіл за участі представників інших автовиробників був частиною урядових консультацій щодо електромобілів і технологій автономного водіння. Лі заявив, що електромобілі є наступним напрямом конкуренції для відновлення потенціалу зростання країни, а Південній Кореї потрібно впродовж двох-трьох років забезпечити технологічний рівень, співставний із передовими державами.

Представники бізнесу зі свого боку закликали владу оперативно запровадити заходи для збереження глобальної конкурентоспроможності місцевих компаній. Серед пропозицій пролунала ідея податкових відрахувань для електромобілів вітчизняного виробництва.

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