Федеральные власти и земли Германии хотят создать правовую основу для общенационального применения специальных камер, выявляющих водителей, пользующихся телефонами за рулём. Об этом Der Spiegel сообщает со ссылкой на Rheinische Post, которая ознакомилась с позицией Федерального министерства транспорта.

Единая правовая основа

В ведомстве министра транспорта Штеффена Бильгера поддержали мнение земель о том, что современные технологии контроля имеют значительный потенциал для улучшения соблюдения правил и повышения безопасности дорожного движения.

Ранее земли призвали федеральные власти создать технологически нейтральную и единую для всей страны правовую базу. По их мнению, без такого решения может возникнуть фрагментированное правовое регулирование. В январе опрос Der Spiegel среди земель показал, что лишь немногие из них работали над собственными законодательными решениями, а несколько ожидали общенационального подхода.

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Опыт Рейнланд-Пфальца

В настоящее время применение таких камер законодательно урегулировано только в земле Рейнланд-Пфальц. Систему Monocam там тестировали с 2022 года, а с апреля 2025 года используют в штатном режиме. В документе, полученном Rheinische Post, отмечается, что земля имеет последовательно положительный опыт её применения.

Такие камеры могут работать с мостов над автобанами и выявлять водителей, пользующихся телефоном за рулём. Технология распознаёт размеры, форму и цвета различных моделей телефонов, а также типичные положения тела при использовании смартфона.

Немецкий автомобильный клуб ADAC назвал эту технологию полезным дополнением к существующей практике контроля, одновременно подчеркнув необходимость юридически надёжной основы для её широкого применения. За пользование телефоном за рулём в Германии предусмотрены штраф в размере 100 евро и один балл во Фленсбурге.

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