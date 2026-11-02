德国联邦政府和各州希望建立法律基础，以便在全国范围内使用识别驾车使用手机司机的专用摄像头。《明镜周刊》援引已查阅联邦交通部立场文件的《莱茵邮报》报道称。

统一的法律基础

交通部长施特凡·比尔格所在部门支持各州的观点，即现代监控技术在改善遵守规则的情况和提高道路交通安全方面具有巨大潜力。

此前，各州呼吁联邦政府建立技术中立且全国统一的法律框架。它们认为，如果没有这一决定，可能会形成碎片化的法律监管。今年1月，《明镜周刊》对各州进行的一项调查显示，只有少数州在制定自己的立法方案，另有数个州正在等待全国性方案。

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莱茵兰-普法尔茨州的经验

目前，只有莱茵兰-普法尔茨州以法律形式规范了此类摄像头的使用。Monocam系统自2022年起在当地测试，并自2025年4月起投入常规使用。《莱茵邮报》获得的一份文件指出，该州在使用该系统方面始终拥有积极经验。

此类摄像头可从高速公路上方的桥梁运行，并识别驾车使用手机的司机。该技术可识别不同手机型号的尺寸、形状和颜色，以及使用智能手机时的典型身体姿势。

德国汽车协会ADAC称，这项技术是对现有监管做法的有益补充，同时强调其广泛使用需要具备法律上可靠的基础。在德国，驾车使用手机将被处以100欧元罚款，并在弗伦斯堡记1分。

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