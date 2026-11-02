自2027年2月18日起，欧盟将对在其境内销售的新电动自行车电池实施数字护照要求。每块此类电池都将拥有数字身份，并可通过二维码获取相关信息，Electrek报道。

护照将包含哪些数据

这一要求源自欧盟2023年电池法规，该法规确立了可持续性、可追溯性和透明度标准。这些规则也适用于电动汽车、电动滑板车及其他轻型电动交通工具的蓄电池。

数字护照可能包含制造商、化学成分、容量、充电循环次数、碳足迹以及电池所用材料的数据。还规定提供关于性能、耐用性、电池状态及其退化情况的信息。

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获取信息

扫描二维码后可获得的数据范围将取决于用户的授权级别。新规则并不保证普通买家能够立即看到电池剩余容量的准确百分比。

与此同时，该系统可能会让维修店、回收商以及二手市场上的电动自行车买家更容易评估二手电池。对于制造商，尤其是小型品牌而言，这项要求意味着需要确保每块电池都有文件记录和可追溯性。

目前，美国尚无针对电动自行车电池此类护照的全国性要求。不过，同时在欧洲和北美市场开展业务的制造商，可能会将为欧盟建立的追踪系统也应用于美国市场的车型。

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