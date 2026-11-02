ЄС запровадить цифрові паспорти батарей електровелосипедів у 2027 — Electrek

Європейський Союз із 18 лютого 2027 року запровадить вимогу щодо цифрових паспортів для нових батарей електровелосипедів, що продаються на його території. Кожна така батарея матиме цифрову ідентичність, а доступ до відомостей про неї здійснюватиметься через QR-код, повідомляє Electrek.

Які дані міститиме паспорт

Вимога випливає з Регламенту ЄС щодо батарей 2023 року, який встановлює стандарти сталості, простежуваності та прозорості. Правила поширюються також на акумулятори електромобілів, електросамокатів та інших легких електротранспортних засобів.

Цифровий паспорт може містити дані про виробника, хімічний склад, ємність, кількість циклів заряджання, вуглецевий слід і матеріали, з яких виготовлено батарею. Передбачена також інформація про продуктивність, довговічність, стан батареї та її деградацію.

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Доступ до інформації

Обсяг даних, доступних після сканування QR-коду, залежатиме від рівня авторизації користувача. Нові правила не гарантують, що звичайний покупець зможе одразу побачити точний відсоток залишкового ресурсу батареї.

Водночас система може полегшити оцінювання вживаних батарей для ремонтних майстерень, переробників і покупців електровелосипедів на вторинному ринку. Для виробників, зокрема невеликих брендів, вимога означатиме потребу забезпечити документацію та простежуваність кожної батареї.

У США загальнонаціональної вимоги щодо таких паспортів для батарей електровелосипедів наразі немає. Проте виробники, які працюють одночасно на європейському та північноамериканському ринках, можуть поширити створені для ЄС системи відстеження і на моделі для США.

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