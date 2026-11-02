Pagani представила фінальний Huayra 70 Anima з механічною коробкою — Motor1

Компанія Pagani 31 жовтня 2026 року на конкурсі Concours at Wynn у Лас-Вегасі, США, представила Huayra 70 Anima — єдиний екземпляр і завершальну модель трилогії, присвяченої дню народження засновника марки Гораціо Пагані. Автомобіль став третьою версією серії після Huayra 70 Trionfo та Huayra 70 Derecho, повідомляє Motor1.

Усі три автомобілі Huayra 70 уперше показали разом саме на заході в Лас-Вегасі. Назва Anima перекладається з італійської як «душа», а Pagani описує модель як матеріальне втілення душі свого ательє.

Оздоблення з діамантовим пилом

Кузов Huayra 70 Anima поєднує відкритий карбон із покриттям Custom Metallic, до якого додали діамантовий пил. Декор доповнили смугами з платинової фольги та деталями кольору Inky Blue. Конструкція автомобіля виконана з вуглецевого волокна та алюмінію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суперкар отримав високий повітрозабірник і кіль за кокпітом, окремі дуги безпеки, стаціонарне заднє антикрило, великий дифузор і вентильовані задні секції. У задній частині встановлено індивідуально виготовлену вихлопну систему з шістьма патрубками, оздобленими білою керамікою.

Семиступенева механічна трансмісія

Інтер’єр Anima оздоблено білою оббивкою, синіми акцентами та відкритими металевими деталями. Модель має семиступеневу механічну коробку передач із відкритим механізмом перемикання та трьома педалями. Такий тип компонування Pagani вперше застосувала на Huayra Epitome у 2024 році.

Компанія не оприлюднила показники потужності та вартості Huayra 70 Anima. Для порівняння, Huayra Epitome оснащена 6,0-літровим твін-турбо V12 виробництва Mercedes-AMG, який розвиває 852 к.с. та 1100 Нм крутного моменту.

Читай нас у