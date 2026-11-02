2026年10月31日，Pagani在美国拉斯维加斯举行的Concours at Wynn活动上发布了Huayra 70 Anima——这是一辆唯一 экземпляр，也是献给品牌创始人霍拉西奥·帕加尼生日的三部曲收官车型。该车是继Huayra 70 Trionfo和Huayra 70 Derecho之后，该系列的第三个版本，Motor1报道称。

三辆Huayra 70首次一同在拉斯维加斯的这场活动上亮相。Anima一名在意大利语中意为“灵魂”，Pagani将该车型描述为其工作室灵魂的物质化体现。

钻石粉尘饰面

Huayra 70 Anima的车身将裸露碳纤维与添加了钻石粉尘的Custom Metallic涂层相结合。装饰还包括铂金箔条纹和Inky Blue色细节。车辆结构由碳纤维和铝制成。

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这款超级跑车配备了高位进气口和驾驶舱后方的鳍片、独立防滚架、固定式后扰流翼、大型扩散器以及带通风设计的后部区域。车尾安装了定制排气系统，配有六个以白色陶瓷饰面的排气管。

七速手动变速箱

Anima的内饰采用白色内饰、蓝色点缀和裸露金属细节。该车型配备七速手动变速箱，具有裸露的换挡机构和三个踏板。Pagani于2024年首次在Huayra Epitome上采用这种布局。

该公司未公布Huayra 70 Anima的动力数据和价格。作为对比，Huayra Epitome搭载由Mercedes-AMG制造的6.0升双涡轮增压V12发动机，可输出852马力和1100牛·米扭矩。

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