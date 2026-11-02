31 октября 2026 года на конкурсе Concours at Wynn в Лас-Вегасе, США, компания Pagani представила Huayra 70 Anima — единственный экземпляр и завершающую модель трилогии, посвященной дню рождения основателя марки Горацио Пагани. Автомобиль стал третьей версией серии после Huayra 70 Trionfo и Huayra 70 Derecho, сообщает Motor1.

Все три автомобиля Huayra 70 впервые показали вместе именно на мероприятии в Лас-Вегасе. Название Anima переводится с итальянского как «душа», а Pagani описывает модель как материальное воплощение души своего ателье.

Отделка с алмазной пылью

Кузов Huayra 70 Anima сочетает открытый карбон с покрытием Custom Metallic, в которое добавили алмазную пыль. Декор дополнили полосами из платиновой фольги и деталями цвета Inky Blue. Конструкция автомобиля выполнена из углеродного волокна и алюминия.

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Суперкар получил высокий воздухозаборник и киль за кокпитом, отдельные дуги безопасности, стационарное заднее антикрыло, большой диффузор и вентилируемые задние секции. В задней части установлена индивидуально изготовленная выхлопная система с шестью патрубками, отделанными белой керамикой.

Семиступенчатая механическая трансмиссия

Интерьер Anima отделан белой обивкой, синими акцентами и открытыми металлическими деталями. Модель имеет семиступенчатую механическую коробку передач с открытым механизмом переключения и тремя педалями. Pagani впервые применила такой тип компоновки на Huayra Epitome в 2024 году.

Компания не раскрыла показатели мощности и стоимость Huayra 70 Anima. Для сравнения, Huayra Epitome оснащена 6,0-литровым твин-турбо V12 производства Mercedes-AMG, который развивает 852 л.с. и 1100 Нм крутящего момента.

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