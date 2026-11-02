31 października 2026 roku podczas konkursu Concours at Wynn w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych firma Pagani zaprezentowała Huayrę 70 Anima — jedyny egzemplarz i finałowy model trylogii poświęconej urodzinom założyciela marki, Horacia Paganiego. Samochód stał się trzecią wersją serii po Huayrze 70 Trionfo i Huayrze 70 Derecho, jak podaje Motor1.

Wszystkie trzy samochody Huayra 70 po raz pierwszy pokazano razem właśnie podczas wydarzenia w Las Vegas. Nazwa Anima tłumaczy się z włoskiego jako „dusza”, a Pagani opisuje model jako materialne ucieleśnienie duszy swojej manufaktury.

Wykończenie diamentowym pyłem

Nadwozie Huayry 70 Anima łączy odsłonięte włókno węglowe z powłoką Custom Metallic, do której dodano diamentowy pył. Dekor uzupełniono pasami z platynowej folii oraz detalami w kolorze Inky Blue. Konstrukcję samochodu wykonano z włókna węglowego i aluminium.

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Supersamochód otrzymał wysoki wlot powietrza i płetwę za kokpitem, oddzielne pałąki bezpieczeństwa, stałe tylne skrzydło, duży dyfuzor oraz wentylowane tylne sekcje. Z tyłu zamontowano indywidualnie wykonaną instalację wydechową z sześcioma końcówkami wykończonymi białą ceramiką.

Siedmiobiegowa manualna przekładnia

Wnętrze Anima wykończono białą tapicerką, niebieskimi akcentami i odsłoniętymi metalowymi detalami. Model ma siedmiobiegową manualną skrzynię biegów z odsłoniętym mechanizmem zmiany biegów i trzema pedałami. Pagani po raz pierwszy zastosowało taki układ w Huayrze Epitome w 2024 roku.

Firma nie ujawniła parametrów mocy ani ceny Huayry 70 Anima. Dla porównania Huayra Epitome jest wyposażona w 6,0-litrowy podwójnie doładowany silnik V12 Mercedes-AMG, który rozwija 852 KM i 1100 Nm momentu obrotowego.

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