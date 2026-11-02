Firma Polestar zakończyła produkcję elektrycznego fastbacka Polestar 2 w fabryce w Luqiao we wschodnich Chinach. Model stał się pierwszym seryjnie produkowanym samochodem marki: w ciągu sześciu lat obecności na rynku sprzedano około 200 tys. aut, informuje Autocar.

Polestar 2 trafił na rynek w połowie 2020 roku i konkurował z Teslą Model 3. Według stanu na luty 2026 roku firma sprzedała na świecie ponad 190 tys. takich samochodów, z czego około 40 tys. w Wielkiej Brytanii, największym rynku Polestara. Od początku 2026 roku Polestar 2 sprzedaje się gorzej niż nowszy crossover Polestar 4, lecz nadal odpowiada za ponad jedną trzecią brytyjskiej sprzedaży marki.

Następca oczekiwany w 2027 roku

Produkcję Polestara 2 zakończono kilka miesięcy przed pojawieniem się modelu drugiej generacji, którego premiera jest oczekiwana w pierwszych miesiącach 2027 roku. W Norwegii i Szwecji firma już przestała przyjmować zamówienia fabryczne na obecny model. Jednocześnie w Wielkiej Brytanii dostępne są wszystkie jego wersje, a zapasy samochodów, według informacji publikacji, powinny wystarczyć do rozpoczęcia sprzedaży następcy.

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Nowy Polestar 2 ma być nieco dłuższy od obecnego samochodu o długości 4,6 metra i będzie bardziej ukierunkowany na młodszą grupę odbiorców. Dyrektor generalny Polestara Michael Lohscheller oświadczył, że następny model zachowa zalety obecnego fastbacka, a także otrzyma rozwiązania dotyczące aspektów, których obecny model nie uwzględnia w wystarczającym stopniu.

Nowy design i produkcja w Chinach

Samochód drugiej generacji również będzie produkowany w Chinach. Polestar nie potwierdził jeszcze, czy zachowa platformę Compact Modular Architecture koncernu Geely, którą obecny model dzieli z Volvo XC40. Architektura ta obsługuje samochody z silnikami spalinowymi, hybrydowymi i elektrycznymi układami napędowymi.

Nowy Polestar 2 będzie pierwszym seryjnie produkowanym samochodem marki zaprojektowanym przez Philippa Römersa, który dołączył do firmy na początku 2025 roku, zastępując Maxa Missoniego. Firma liczy, że model odegra ważną rolę w osiągnięciu celu 100 tys. sprzedaży rocznie do końca dekady, wobec 60 tys. w 2025 roku.

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