Компания Polestar завершила производство электрического фастбека Polestar 2 на заводе в Луцяо на востоке Китая. Модель стала первым серийным автомобилем бренда: за шесть лет на рынке было продано около 200 тысяч машин, сообщает Autocar.

Polestar 2 вышел на рынок в середине 2020 года и был конкурентом Tesla Model 3. По состоянию на февраль 2026 года компания продала более 190 тысяч таких автомобилей по всему миру, из них примерно 40 тысяч — в Великобритании, крупнейшем рынке Polestar. С начала 2026 года Polestar 2 уступает по продажам более новому кроссоверу Polestar 4, но все еще обеспечивает более трети британских продаж марки.

Преемник ожидается в 2027 году

Производство Polestar 2 завершили за несколько месяцев до появления модели второго поколения, запуск которой ожидается в первые месяцы 2027 года. В Норвегии и Швеции компания уже прекратила принимать заводские заказы на нынешнюю модель. В то же время в Великобритании доступны все ее версии, а запасов автомобилей, по информации издания, должно хватить до начала продаж преемника.

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Новый Polestar 2 должен быть немного длиннее нынешнего автомобиля длиной 4,6 метра и будет больше ориентирован на молодую аудиторию. Генеральный директор Polestar Михаэль Лошеллер заявил, что следующая модель сохранит преимущества нынешнего фастбека, а также получит решения для аспектов, которые текущая модель не учитывает должным образом.

Новый дизайн и производство в Китае

Автомобиль второго поколения также будут выпускать в Китае. Polestar пока не подтвердила, сохранит ли он платформу Compact Modular Architecture концерна Geely, которую нынешняя модель делит с Volvo XC40. Эта архитектура поддерживает автомобили с двигателями внутреннего сгорания, гибридными и электрическими силовыми установками.

Новый Polestar 2 станет первым серийным автомобилем бренда, спроектированным Филиппом Рёмерсом, который присоединился к компании в начале 2025 года, сменив Макса Миссони. Компания рассчитывает, что модель сыграет важную роль в достижении цели в 100 тысяч ежегодных продаж к концу десятилетия против 60 тысяч в 2025 году.

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