W Chinach firma Xiaomi dostarczyła w październiku ponad 50 tys. samochodów elektrycznych. To jej najwyższy miesięczny wynik od początku 2026 roku. Producent smartfonów zwiększa produkcję samochodów, aby osiągnąć roczny cel dostaw.

Dostawy w ciągu dziesięciu miesięcy

Od stycznia do października Xiaomi dostarczyło około 336 tys. samochodów elektrycznych. Miesięczne dostawy spółki przekroczyły 30 tys. pojazdów w sierpniu i 40 tys. we wrześniu, informuje The Express Tribune.

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Xiaomi planuje dostarczyć 550 tys. samochodów w 2026 roku. Wynik za pierwsze dziesięć miesięcy stanowi około 61% tego celu.

Wyniki innych producentów

Leapmotor dostarczyło w październiku ponad 100 tys. samochodów czwarty miesiąc z rzędu i ustanowiło nowy rekord. BYD sprzedało 490 168 pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii. To o 10,97% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o 5,74% więcej niż we wrześniu.

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