Policja w Dubaju wystawiła prawie 50 tys. mandatów — The National

Policja w Dubaju w ZEA w pierwszych dziesięciu miesiącach 2026 roku wystawiła 48 950 mandatów kierowcom prowadzącym samochody z wygasłą rejestracją. Najwięcej takich mandatów odnotowano w styczniu — 6 977, podaje The National.

Mandaty według miesięcy

W lutym funkcjonariusze wystawili 6 768 mandatów, a w marcu — 6 573. W lipcu ich liczba wyniosła 6 404. W sierpniu kierowcy otrzymali 4 859 mandatów, we wrześniu — 4 763, a w październiku — 4 056.

W kwietniu policja wystawiła 2 601 mandatów. Najniższy miesięczny wskaźnik w pierwszych dziesięciu miesiącach roku odnotowano w maju — 984 mandaty.

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Stan techniczny i sankcje

Dyrektor Departamentu Ruchu Drogowego Policji w Dubaju, brygadier Juma Salem bin Suwaidan, podkreślił, że prowadzenie samochodu bez ważnej rejestracji wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, ponieważ pojazd nie przechodzi niezbędnych kontroli bezpieczeństwa. W przypadku samochodów starszych niż trzy lata w Dubaju podczas odnawiania rejestracji obowiązkowy jest coroczny przegląd techniczny.

Według urzędnika przegląd pomaga wykryć możliwe usterki opon, hamulców, oświetlenia i układu kierowniczego. Za naruszenie przepisów kierowcy może grozić grzywna do 500 dirhamów, cztery czarne punkty na prawie jazdy oraz zatrzymanie samochodu na siedem dni.

Bin Suwaidan ostrzegł również, że w razie wypadku drogowego wygasła rejestracja może mieć dodatkowe konsekwencje finansowe i prawne, ponieważ jest wymagana do ubezpieczenia pojazdu. Policja wezwała właścicieli samochodów do terminowego odnawiania rejestracji, sprawdzania terminów ważności ubezpieczenia oraz przechodzenia przeglądów technicznych. Mandaty można sprawdzić i opłacić, a rejestrację odnowić za pośrednictwem usług internetowych policji w Dubaju oraz Zarządu Dróg i Transportu.

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