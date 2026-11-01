Поліція Дубая виписала майже 50 тисяч штрафів — The National

Поліція Дубая в ОАЕ за перші десять місяців 2026 року виписала 48 950 штрафів водіям, які керували автомобілями з простроченою реєстрацією. Найбільше таких штрафів зафіксували в січні — 6 977, повідомляє The National.

Штрафи за місяцями

У лютому правоохоронці виписали 6 768 штрафів, у березні — 6 573. У липні їхня кількість становила 6 404. У серпні водії отримали 4 859 штрафів, у вересні — 4 763, а в жовтні — 4 056.

У квітні поліція виписала 2 601 штраф. Найменший місячний показник за перші десять місяців року зафіксували у травні — 984 штрафи.

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Технічний стан і санкції

Директор департаменту дорожнього руху поліції Дубая бригадир Джума Салем бін Сувайдан наголосив, що керування автомобілем без чинної реєстрації пов’язане з підвищеним ризиком, оскільки транспортний засіб не проходить необхідних перевірок безпеки. Для автомобілів віком понад три роки в Дубаї під час поновлення реєстрації обов’язковий щорічний технічний огляд.

За словами посадовця, огляд допомагає виявити можливі несправності шин, гальм, освітлення та рульового керування. За порушення правил водієві може загрожувати штраф до 500 дирхамів, чотири чорні бали у водійському посвідченні та затримання автомобіля на сім днів.

Бін Сувайдан також застеріг, що у разі ДТП прострочена реєстрація може мати додаткові фінансові та юридичні наслідки, оскільки вона потрібна для страхування транспортного засобу. Поліція закликала власників автомобілів своєчасно поновлювати реєстрацію, перевіряти терміни дії страхування та проходити технічний огляд. Перевірити й сплатити штрафи, а також поновити реєстрацію можна через онлайн-сервіси поліції Дубая та Управління доріг і транспорту.

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