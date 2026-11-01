Полиция Дубая выписала почти 50 тысяч штрафов — The National

Полиция Дубая в ОАЭ за первые десять месяцев 2026 года выписала 48 950 штрафов водителям, управлявшим автомобилями с просроченной регистрацией. Больше всего таких штрафов зафиксировали в январе — 6 977, сообщает The National.

Штрафы по месяцам

В феврале правоохранители выписали 6 768 штрафов, в марте — 6 573. В июле их количество составило 6 404. В августе водители получили 4 859 штрафов, в сентябре — 4 763, а в октябре — 4 056.

В апреле полиция выписала 2 601 штраф. Наименьший месячный показатель за первые десять месяцев года зафиксировали в мае — 984 штрафа.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Техническое состояние и санкции

Директор департамента дорожного движения полиции Дубая бригадир Джума Салем бин Сувайдан подчеркнул, что управление автомобилем без действующей регистрации связано с повышенным риском, поскольку транспортное средство не проходит необходимые проверки безопасности. Для автомобилей старше трёх лет в Дубае при продлении регистрации обязателен ежегодный технический осмотр.

По словам чиновника, осмотр помогает выявить возможные неисправности шин, тормозов, освещения и рулевого управления. За нарушение правил водителю может грозить штраф до 500 дирхамов, четыре чёрных балла в водительском удостоверении и задержание автомобиля на семь дней.

Бин Сувайдан также предупредил, что в случае ДТП просроченная регистрация может иметь дополнительные финансовые и юридические последствия, поскольку она необходима для страхования транспортного средства. Полиция призвала владельцев автомобилей своевременно продлевать регистрацию, проверять сроки действия страховки и проходить технический осмотр. Проверить и оплатить штрафы, а также продлить регистрацию можно через онлайн-сервисы полиции Дубая и Управления дорог и транспорта.

Читай нас в