迪拜警方开出近5万张罚单——《国民报》

阿联酋迪拜警方在2026年前十个月内，向驾驶注册过期车辆的司机开出了48,950张罚单。其中1月此类罚单数量最多，为6,977张，《国民报》报道。

各月罚单数量

2月，执法人员开出6,768张罚单；3月为6,573张。7月的数量为6,404张。8月，司机收到4,859张罚单；9月为4,763张，10月为4,056张。

4月，警方开出2,601张罚单。该年前十个月中，月度数量最低的是5月，为984张罚单。

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技术状况与处罚

迪拜警方交通部门主管、准将朱马·萨利姆·本·苏韦丹强调，驾驶未持有效注册的车辆会带来更高风险，因为车辆未接受必要的安全检查。对于在迪拜车龄超过三年的车辆，续办注册时必须进行年度技术检查。

这名官员表示，检查有助于发现轮胎、刹车、照明和转向系统可能存在的故障。违反规定的司机可能面临最高500迪拉姆的罚款、驾驶执照记四个黑点，以及车辆被扣留七天。

本·苏韦丹还警告说，如果发生交通事故，过期注册可能会带来额外的财务和法律后果，因为车辆保险需要有效注册。警方呼吁车主及时续办注册，检查保险有效期并接受技术检查。罚款可通过迪拜警方和道路与交通管理局的在线服务查询和缴纳，也可通过这些服务续办注册。

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