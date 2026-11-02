Od 18 lutego 2027 roku Unia Europejska wprowadzi wymóg cyfrowych paszportów dla nowych baterii do rowerów elektrycznych sprzedawanych na jej terytorium. Każda taka bateria będzie miała cyfrową tożsamość, a dostęp do informacji na jej temat będzie możliwy za pośrednictwem kodu QR, informuje Electrek.

Jakie dane będzie zawierał paszport

Wymóg wynika z unijnego rozporządzenia w sprawie baterii z 2023 roku, które ustanawia standardy zrównoważonego rozwoju, identyfikowalności i przejrzystości. Przepisy obejmują również baterie do pojazdów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych i innych lekkich środków transportu elektrycznego.

Cyfrowy paszport może zawierać dane o producencie, składzie chemicznym, pojemności, liczbie cykli ładowania, śladzie węglowym oraz materiałach, z których wykonano baterię. Przewidziano również informacje o wydajności, trwałości, stanie baterii i jej degradacji.

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Dostęp do informacji

Zakres danych dostępnych po zeskanowaniu kodu QR będzie zależał od poziomu autoryzacji użytkownika. Nowe przepisy nie gwarantują, że zwykły nabywca będzie mógł od razu zobaczyć dokładny procent pozostałej pojemności baterii.

Jednocześnie system może ułatwić ocenę używanych baterii warsztatom naprawczym, podmiotom zajmującym się recyklingiem oraz nabywcom rowerów elektrycznych na rynku wtórnym. Dla producentów, w tym małych marek, wymóg będzie oznaczał konieczność zapewnienia dokumentacji i identyfikowalności każdej baterii.

W USA nie ma obecnie ogólnokrajowego wymogu dotyczącego takich paszportów dla baterii do rowerów elektrycznych. Jednak producenci działający jednocześnie na rynkach europejskim i północnoamerykańskim mogą rozszerzyć systemy śledzenia stworzone dla UE także na modele przeznaczone na rynek USA.

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