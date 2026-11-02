Европейский Союз с 18 февраля 2027 года введет требование о цифровых паспортах для новых батарей электровелосипедов, продаваемых на его территории. Каждая такая батарея будет иметь цифровую идентичность, а доступ к сведениям о ней будет осуществляться через QR-код, сообщает Electrek.

Какие данные будет содержать паспорт

Требование вытекает из Регламента ЕС о батареях 2023 года, который устанавливает стандарты устойчивости, прослеживаемости и прозрачности. Правила также распространяются на аккумуляторы электромобилей, электросамокатов и других легких электротранспортных средств.

Цифровой паспорт может содержать данные о производителе, химическом составе, емкости, количестве циклов зарядки, углеродном следе и материалах, из которых изготовлена батарея. Также предусмотрена информация о производительности, долговечности, состоянии батареи и ее деградации.

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Доступ к информации

Объем данных, доступных после сканирования QR-кода, будет зависеть от уровня авторизации пользователя. Новые правила не гарантируют, что обычный покупатель сможет сразу увидеть точный процент остаточного ресурса батареи.

В то же время система может облегчить оценку бывших в употреблении батарей для ремонтных мастерских, переработчиков и покупателей электровелосипедов на вторичном рынке. Для производителей, в частности небольших брендов, требование будет означать необходимость обеспечить документацию и прослеживаемость каждой батареи.

В США общенационального требования о таких паспортах для батарей электровелосипедов сейчас нет. Однако производители, работающие одновременно на европейском и североамериканском рынках, могут распространить созданные для ЕС системы отслеживания и на модели для США.

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