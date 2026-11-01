Volkswagen otworzył w swoim zakładzie w Zwickau w Niemczech przemysłową linię do demontażu samochodów. Od 2027 roku przedsiębiorstwo planuje przetwarzać na niej 4100 pojazdów rocznie w systemie dwuzmianowym. Jak informuje InsideEVs, nowy kierunek ma umożliwić ponowne wykorzystanie nadających się do tego komponentów oraz recykling surowców.

Części do ponownego wykorzystania

Ośmioetapowa linia będzie początkowo pracować z pojazdami przedseryjnymi, a później będzie również przyjmować samochody, które zakończyły okres eksploatacji. Zatrudnionych na niej będzie 100 pracowników, których przekwalifikowano do nowych zadań.

Volkswagen podaje, że od lipca sprzedaje nadające się do ponownego wykorzystania oryginalne części wymontowane w Zwickau. Według firmy największym popytem cieszą się drzwi, zderzaki, silniki oraz komponenty przekładni. Części są sprzedawane za pośrednictwem sieci dealerów i serwisów, niezależnych warsztatów oraz sprzedawców komponentów samochodowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Firma zakłada, że takie części mogą obniżyć koszty napraw i pomóc wydłużyć eksploatację starszych samochodów. Volkswagen zaznacza również, że plastik z recyklingu z jednego pojazdu może zostać wykorzystany w komponentach do trzech nowych samochodów, choć nie dotyczy to całej ilości tego materiału.

Inwestycje i przyszłość zakładu

Budowa linii oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń trwały dziewięć miesięcy i zakończyły się trzy miesiące przed planowanym terminem. Volkswagen podaje, że mógł ponownie wykorzystać wyposażenie produkcyjne, aby obniżyć koszty.

Firma planuje zainwestować w rozwój działalności recyklingowej do 90 mln euro, a rząd Saksonii obiecał wsparcie w wysokości 10,7 mln euro. Według szacunków Volkswagena działalność ta może w perspektywie zapewnić do 1000 miejsc pracy. Jednocześnie po 2031 roku w zakładzie w Zwickau nie zaplanowano produkcji samochodów.

Czytaj nas na