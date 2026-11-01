大众汽车在德国茨维考工厂启用了一条工业化汽车拆解线。自2027年起，该设施计划实行两班制，每年处理4100辆汽车。正如InsideEVs报道，这一新业务将用于再利用符合条件的部件并回收原材料。

可再利用零部件

这条包含八个工序的生产线最初将处理预量产汽车，随后也将接收达到使用寿命终点的车辆。该生产线将有100名员工工作，他们已接受再培训以承担新任务。

大众表示，自7月起，公司一直在销售从茨维考拆下的可再利用原厂零部件。该公司称，需求最大的产品包括车门、保险杠、发动机和传动系统部件。零部件通过经销商和服务网络、独立维修厂以及汽车零部件销售商出售。

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该公司预计，这类零部件可以降低维修成本，并有助于延长较旧车辆的使用寿命。大众还指出，一辆汽车的再生塑料可用于三辆新车的部件，但这并不涉及该材料的全部数量。

投资与工厂的未来

该生产线的建设和取得必要许可历时九个月，比原计划提前三个月完成。大众表示，公司能够重复利用生产设备以降低成本。

该公司计划向回收业务的发展投入最多9000万欧元，萨克森州政府则承诺提供1070万欧元支持。大众估计，这项业务未来可提供多达1000个工作岗位。与此同时，茨维考工厂在2031年之后没有安排汽车生产。

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