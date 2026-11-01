Volkswagen открыл на заводе в Цвиккау, Германия, промышленную линию для разборки автомобилей. С 2027 года предприятие планирует обрабатывать на ней 4100 машин ежегодно в две смены. Как сообщает InsideEVs, новое направление должно обеспечить повторное использование пригодных компонентов и переработку сырья.

Запчасти для повторного использования

Восьмиэтапная линия сначала будет работать с предсерийными автомобилями, а позднее также будет принимать машины, завершившие срок эксплуатации. На ней будут работать 100 сотрудников, которых переобучили для новых задач.

Volkswagen заявляет, что с июля продает пригодные для повторного использования оригинальные детали, снятые в Цвиккау. Наибольшим спросом, по данным компании, пользуются двери, бамперы, двигатели и компоненты трансмиссии. Запчасти реализуют через дилерскую и сервисную сети, независимые мастерские и продавцов автокомпонентов.

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Компания рассчитывает, что такие детали могут снизить стоимость ремонта и помочь продлить эксплуатацию более старых автомобилей. Volkswagen также отмечает, что переработанный пластик из одного автомобиля может быть использован в компонентах для трех новых машин, хотя речь идет не обо всем объеме этого материала.

Инвестиции и будущее завода

Строительство линии и получение необходимых разрешений заняли девять месяцев и завершились на три месяца раньше запланированного срока. Volkswagen заявляет, что смог повторно использовать производственное оборудование, чтобы снизить расходы.

Компания планирует вложить в развитие направления переработки до 90 млн евро, а правительство Саксонии пообещало поддержку в размере 10,7 млн евро. По оценке Volkswagen, этот бизнес в перспективе может обеспечить до 1000 рабочих мест. В то же время после 2031 года производство автомобилей на заводе в Цвиккау не запланировано.

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