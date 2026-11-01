Volkswagen відкрив у Цвіккау лінію, що з 2027 року розбиратиме 4100 авто — InsideEVs

Volkswagen відкрив на заводі в Цвіккау, Німеччина, промислову лінію для розбирання автомобілів. Із 2027 року підприємство планує обробляти на ній 4100 машин щороку у дві зміни. Як повідомляє InsideEVs, новий напрям має забезпечити повторне використання придатних компонентів і переробку сировини.

Запчастини для повторного використання

Восьмиетапна лінія спочатку працюватиме з передсерійними автомобілями, а згодом прийматиме також машини, що завершили строк експлуатації. На ній працюватимуть 100 співробітників, яких перепідготували для нових завдань.

Volkswagen заявляє, що з липня продає придатні до повторного використання оригінальні деталі, вилучені в Цвіккау. Найбільший попит, за даними компанії, мають двері, бампери, двигуни та компоненти трансмісії. Запчастини реалізують через дилерську й сервісну мережі, незалежні майстерні та продавців автокомпонентів.

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Компанія розраховує, що такі деталі можуть знизити вартість ремонту та допомогти продовжити експлуатацію старіших автомобілів. Volkswagen також зазначає, що перероблений пластик з одного автомобіля може бути використаний у компонентах для трьох нових машин, хоча йдеться не про весь обсяг цього матеріалу.

Інвестиції та майбутнє заводу

Будівництво лінії та отримання необхідних дозволів тривали дев'ять місяців і завершилися на три місяці раніше від запланованого терміну. Volkswagen заявляє, що міг повторно використати виробниче обладнання, щоб зменшити витрати.

Компанія планує вкласти у розвиток напряму переробки до 90 млн євро, а уряд Саксонії пообіцяв підтримку на 10,7 млн євро. За оцінкою Volkswagen, цей бізнес у перспективі може забезпечити до 1000 робочих місць. Водночас після 2031 року для заводу в Цвіккау не заплановано виробництво автомобілів.

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