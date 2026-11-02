Federalne władze i kraje związkowe Niemiec chcą stworzyć podstawę prawną dla ogólnokrajowego stosowania specjalnych kamer wykrywających kierowców korzystających z telefonów za kierownicą. Poinformował o tym Der Spiegel, powołując się na Rheinische Post, która zapoznała się ze stanowiskiem Federalnego Ministerstwa Transportu.

Jednolita podstawa prawna

W resorcie ministra transportu Steffena Bilgera poparto opinię krajów związkowych, że nowoczesne technologie kontroli mają znaczny potencjał poprawy przestrzegania przepisów i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wcześniej kraje związkowe wezwały władze federalne do stworzenia neutralnej technologicznie i jednolitej dla całego kraju podstawy prawnej. Ich zdaniem bez takiej decyzji może powstać fragmentaryczna regulacja prawna. W styczniu ankieta Der Spiegel przeprowadzona wśród krajów związkowych wykazała, że tylko nieliczne z nich pracowały nad własnymi rozwiązaniami legislacyjnymi, a kilka oczekiwało na ogólnokrajowe podejście.

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Doświadczenia Nadrenii-Palatynatu

Obecnie stosowanie takich kamer jest uregulowane prawnie tylko w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat. System Monocam testowano tam od 2022 roku, a od kwietnia 2025 roku jest używany w trybie stałym. W dokumencie, do którego dotarła Rheinische Post, wskazano, że kraj związkowy ma konsekwentnie pozytywne doświadczenia z jego stosowaniem.

Takie kamery mogą działać z mostów nad autostradami i wykrywać kierowców korzystających z telefonu za kierownicą. Technologia rozpoznaje rozmiary, kształty i kolory różnych modeli telefonów, a także typowe pozycje ciała podczas korzystania ze smartfona.

Niemiecki automobilklub ADAC nazwał tę technologię użytecznym uzupełnieniem istniejących praktyk kontroli, jednocześnie podkreślając potrzebę prawnie solidnej podstawy dla jej szerokiego zastosowania. Za korzystanie z telefonu za kierownicą w Niemczech grozi kara grzywny w wysokości 100 euro oraz jeden punkt we Flensburgu.

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