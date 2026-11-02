Gubernator nigeryjskiego stanu Abia, Alex Otti, oświadczył, że władze wybrały autobusy elektryczne dla systemu transportu publicznego, ponieważ uważają je za rozwiązanie bardziej zaawansowane technologicznie niż autobusy na sprężony gaz ziemny (CNG). Powiedział to podczas comiesięcznego briefingu dla mediów w Umuahii, informuje Premium Times.

Transport elektryczny dla przewozów

Według Ottiego administracja stanu nie sprzeciwia się CNG, ale dla transportu publicznego postanowiła wykorzystywać pojazdy elektryczne. Wyjaśnił, że samochody benzynowe i transport zasilany CNG korzystają z silników spalinowych, podczas gdy transport elektryczny ma inny system napędowy.

Gubernator zaznaczył również, że CNG jest tańszy w użytkowaniu niż benzyna. Wyraził nadzieję, że przystosowywanie pojazdów benzynowych i dieslowskich do zasilania CNG stanie się w Nigerii bardziej powszechne.

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Stacje CNG dla prywatnych samochodów

Otti poinformował, że kilka firm wyraziło zainteresowanie utworzeniem dodatkowych stacji CNG w stanie, a porozumienia z nimi zostały już osiągnięte. Jak powiedział, stacje te mają obsługiwać prywatne samochody i innych odbiorców, a nie stanowy system transportu publicznego.

Podczas tego samego briefingu gubernator skomentował także handel uliczny w centralnej części Umuahii, znanej jako Isi-Gate. Oświadczył, że władze będą stopniowo przenosić handlarzy w ramach programu odnowy miasta oraz wypłacać rekompensaty tym, którzy mogą zostać przeniesieni z miejsc handlu. Według Ottiego rząd stanowy nadal poszukuje alternatywnych lokalizacji dla sprzedawców.

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