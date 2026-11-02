W Korei Południowej Hyundai Motor wstrzymał linię produkcyjną samochodów Genesis w zakładzie w Ulsanie po tym, jak przedstawiciele związku zawodowego zablokowali wyprowadzenie testowego samochodu Genesis G80 Hybrid na linię montażową. Jak informuje Korea Herald, pracę wstrzymano w poniedziałek w zakładzie nr 5.

Zablokowanie testowego samochodu

Według źródeł branżowych zakłócenia rozpoczęły się około godziny 9:00. Przedstawiciele związku zawodowego nie pozwolili firmie wyprowadzić na linię montażową testowego samochodu hybrydowego sedana G80. Produkcja pozostawała wstrzymana mimo prób kierownictwa, by przekonać pracowników do wznowienia pracy.

O godzinie 10:05 Hyundai poinformował pracowników o zastosowaniu zasady „nie ma pracy — nie ma płacy” wobec całego działu montażowego Genesis. Według publikacji pracuje w nim około 800 członków związku zawodowego.

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Spór o liczebność personelu

Przedmiotem sporu były negocjacje dotyczące zapotrzebowania na godziny pracy i liczby pracowników potrzebnych do produkcji G80 Hybrid oraz zmodernizowanej wersji flagowego sedana G90. Firma próbowała osiągnąć ze związkiem porozumienie w tych kwestiach, jednak jego przedstawiciele odmówili kontynuowania negocjacji.

Jak podaje Korea Herald, przedstawiciele związku zawodowego obawiają się, że zmiany w procesie produkcyjnym mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na personel po rozpoczęciu masowej produkcji nowych modeli. Planowali wieczorem przeprowadzić spotkanie, aby omówić dalsze działania i możliwość wznowienia produkcji. W zależności od jego wyniku przestój mógł trwać również następnego dnia.

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