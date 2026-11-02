Hyundai зупинила лінію Genesis в Ульсані через спір із профспілкою — Korea Herald
У Південній Кореї Hyundai Motor зупинила виробничу лінію автомобілів Genesis на заводі в Ульсані після того, як представники профспілки заблокували виведення тестового автомобіля Genesis G80 Hybrid на складальну лінію. Як повідомляє Korea Herald, роботу зупинили в понеділок на заводі №5.
Блокування тестового автомобіля
За даними галузевих джерел, перебої почалися близько 9:00. Представники профспілки не дозволили компанії вивести тестовий автомобіль гібридного седана G80 на складальну лінію. Виробництво залишалося призупиненим, попри спроби керівництва переконати працівників відновити роботу.
О 10:05 Hyundai повідомила працівникам про застосування принципу «немає роботи — немає оплати» до всього складального підрозділу Genesis. За повідомленням видання, у ньому працюють близько 800 членів профспілки.
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Суперечка щодо чисельності персоналу
Предметом спору стали переговори про потребу в робочому часі та кількості працівників для виробництва G80 Hybrid і оновленої версії флагманського седана G90. Компанія намагалася досягти з профспілкою домовленості щодо цих параметрів, однак її представники відмовилися продовжувати переговори.
Представники профспілки, за даними Korea Herald, побоюються, що зміни у виробничому процесі можуть зменшити потребу в персоналі після початку масового випуску нових моделей. Вони планували провести ввечері зустріч, щоб обговорити подальші дії та можливість відновлення виробництва. Залежно від її результатів зупинка могла тривати й наступного дня.