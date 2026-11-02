В Южной Корее Hyundai Motor остановила производственную линию автомобилей Genesis на заводе в Ульсане после того, как представители профсоюза заблокировали вывод тестового автомобиля Genesis G80 Hybrid на сборочную линию. Как сообщает Korea Herald, работа была остановлена в понедельник на заводе №5.

Блокировка тестового автомобиля

По данным отраслевых источников, перебои начались около 9:00. Представители профсоюза не позволили компании вывести на сборочную линию тестовый автомобиль гибридного седана G80. Производство оставалось приостановленным, несмотря на попытки руководства убедить работников возобновить работу.

В 10:05 Hyundai уведомила работников о применении принципа «нет работы — нет оплаты» ко всему сборочному подразделению Genesis. По сообщению издания, в нем работают около 800 членов профсоюза.

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Спор о численности персонала

Предметом спора стали переговоры о потребности в рабочем времени и количестве работников для производства G80 Hybrid и обновленной версии флагманского седана G90. Компания пыталась достичь с профсоюзом договоренности по этим параметрам, однако его представители отказались продолжать переговоры.

По данным Korea Herald, представители профсоюза опасаются, что изменения в производственном процессе могут сократить потребность в персонале после начала массового выпуска новых моделей. Они планировали провести вечером встречу, чтобы обсудить дальнейшие действия и возможность возобновления производства. В зависимости от ее результатов остановка могла продолжиться и на следующий день.

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