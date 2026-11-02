波兰国家道路与高速公路总局已签署协议，着手编制克拉科夫和卡托维兹之间A4高速公路扩建项目的设计方案。该项目涉及从杜洛瓦至巴利采的24公里路段，计划增设第三条行车道，RMF24报道。

设计与许可

合同由总部位于卡托维兹的Autostrada II公司获得。承包商须准备技术文件，完成必要审批并获得许可。任务还包括编制拆除巴利采收费站的项目方案。

根据波兰道路管理部门的数据，每天有超过5万辆汽车使用A4高速公路的这一段。扩建旨在提高通行能力和行车舒适度。第三条车道计划利用双向车流之间绿化中央分隔带中的预留土地建设。

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2027年更换管理方

自1997年以来，卡托维兹和克拉科夫之间的A4路段一直由私营特许经营商Stalexport Autostrada Małopolska管理。特许经营协议将于2027年3月15日到期，此后该路线的管理权将移交给国家道路与高速公路总局。

RMF24还指出，从明年起，乘用车司机将能够在布任奇科维采和巴利采收费站免费使用这一路段。设计工作和许可手续计划在未来几年完成，直接施工计划于2030年开始。

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