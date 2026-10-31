澳大利亚维多利亚州霍舍姆市的司机已无法为车辆加注液化石油气（LPG），此前当地最后一家提供此类燃料的加油站进入外部管理程序。该市人口约2万，距离墨尔本约300公里。

据澳大利亚广播公司新闻报道，最近的LPG加气泵现位于沃拉克纳比尔，距离霍舍姆近60公里。因此，司机必须往返行驶最多120公里，或改用更昂贵的汽油。

司机不得不前往其他城镇

当地居民巴里·纳托尔的卡车既可使用LPG，也可使用汽油。他表示，前往沃拉克纳比尔加气在经济上不划算。戴尔·皮克林的汽车只能使用LPG；他指出，加上出行成本后，燃气对他而言将和汽油一样贵。

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另一名司机凯莉·霍利迪表示，她不知道该市已停止销售LPG，并担心只剩四分之一箱燃料无法到达下一个定居点。她考虑请一位朋友陪同她前往斯塔韦尔，以防车辆中途停下。

LPG需求正在下降

维多利亚州的LPG销量从2011年的19亿升降至2025年的2.42亿升。根据ELGAS的数据，澳大利亚使用LPG的车辆数量从2013年的约50万辆减少至20万辆。

澳大拉西亚便利店和石油营销商协会首席执行官罗万·李解释说，由于需求下降及基础设施成本高昂，加油站业主通常不会在LPG储罐老化后更换它们。他表示，解决霍舍姆LPG问题的可能性不大。机械师戴维·盖特利认为，受此情况影响最大的将是使用老旧燃气汽车的低收入司机。

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