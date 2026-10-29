W Wielkiej Brytanii Jesienny Budżet potwierdził podwyżkę stawek podatku benefit-in-kind (BIK) za korzystanie z samochodów służbowych do prywatnych przejazdów. W kwietniu 2030 roku wszystkie stawki wzrosną o jeden punkt procentowy, a największy wzrost w okresie do roku podatkowego 2030/31 odczują kierowcy samochodów elektrycznych, informuje Autocar.

Jak zmienią się płatności kierowców

BIK płacą kierowcy samochodów służbowych, w tym uczestnicy programów salary sacrifice, za możliwość używania auta do celów prywatnych. Świadczenie to jest traktowane jak dodatkowe wynagrodzenie i opodatkowane według stawki podatku dochodowego, która zazwyczaj wynosi 20% lub 40%.

Wartość podatkową samochodu określa się jako część jego ceny katalogowej. Wysokość stawki zależy od wartości auta oraz poziomu emisji CO2. Obecnie obowiązuje 27 przedziałów podatkowych — od 4% do 37%. Według HMRC trzy czwarte kierowców samochodów służbowych płaci BIK za pojazdy emitujące mniej niż 50 g CO2 na kilometr.

Dla samochodów elektrycznych stawka BIK wzrośnie z 4% w roku podatkowym 2026/27 do 10% w 2030/31. Dla podatnika rozliczającego się według stawki 20%, który korzysta z Volkswagena ID.3 79kWh Style, miesięczna płatność wzrośnie z 27 do 67 funtów szterlingów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Hybrydy plug-in i koszty biznesu

W przypadku hybryd plug-in podwyżka będzie bardziej odczuwalna. Budżet na 2024 rok zlikwidował zachęty dla samochodów emitujących od 1 do 50 g CO2 na kilometr, które promowały większy zasięg elektryczny, zaliczając je do jednej kategorii 18%. Dla Volkswagena Golf eHybrid o zasięgu elektrycznym 88 mil stawka BIK wzrośnie z obecnych 7% do 20% w 2030/31 roku, a miesięczna płatność — z 44 do 133 funtów.

Dyrektor ds. konsultingu i strategii w Fleet Operations, Dave Bushnell, oświadczył, że budżet był krokiem w kierunku odbudowy zaufania, lecz nie uczynił używanych samochodów elektrycznych bardziej dostępnymi dla pracowników. Jak zaznaczył, kierowcy nadal płacą podatek obliczany od początkowej ceny samochodu, nawet jeśli ten znacznie stracił na wartości.

Budżet potwierdził również zmiany w zasadach ulg kapitałowych dla firm kupujących samochody. Przedsiębiorstwa mogą odpisać 100% wartości samochodu elektrycznego, 14% w przypadku pojazdów emitujących od 1 do 50 g CO2 na kilometr oraz 6% dla aut o wyższej emisji. Podstawowa stawka dla hybryd plug-in w tej kategorii spadła już z 18% do 14% w kwietniu 2026 roku i ma zostać obniżona do 12% w kwietniu 2027 roku. Jednocześnie zachowano możliwość odpisania 100% miesięcznej opłaty leasingowej za leasingowane samochody emitujące do 50 g CO2 na kilometr.

Czytaj nas na