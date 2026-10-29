英国将自2030年起提高公司汽车税——Autocar

英国秋季预算案确认，将提高因私人出行使用公司汽车而缴纳的实物福利税（BIK）税率。2030年4月，所有税率将上调一个百分点；在截至2030/31税务年度的期间内，电动汽车驾驶员将感受到最大幅度的上涨，Autocar报道。

驾驶员缴费将如何变化

公司汽车驾驶员，包括参加salary sacrifice计划的人员，需为能够将车辆用于个人目的缴纳BIK。这项福利被视为额外工资，并按所得税税率征税，通常为20%或40%。

汽车的应税价值按其目录价格的一定比例确定。税率取决于车辆价值及其CO2排放水平。目前共有27个税档，范围从4%到37%。根据英国税务海关总署（HMRC）的数据，四分之三的公司汽车驾驶员为每公里CO2排放低于50克的车辆缴纳BIK。

电动汽车的BIK税率将从2026/27税务年度的4%升至2030/31年度的10%。对于使用Volkswagen ID.3 79kWh Style、适用20%税率的纳税人而言，月度缴费将从27英镑增至67英镑。

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插电式混合动力车与企业成本

插电式混合动力车的涨幅将更为明显。2024年预算取消了针对每公里CO2排放1至50克车辆的激励措施；这些措施原本鼓励更长的纯电续航里程，而相关车辆被归入统一的18%类别。对于纯电续航里程为88英里的Volkswagen Golf eHybrid，其BIK税率将从目前的7%升至2030/31年度的20%，月度缴费将从44英镑增加至133英镑。

Fleet Operations咨询与战略总监戴夫·布什内尔表示，预算是恢复信心的一步，但并未让二手电动汽车对员工更加负担得起。他表示，即使汽车已大幅贬值，驾驶员仍继续按汽车的初始价格计算缴税。

预算还确认了对购买汽车的公司适用的资本抵免规则调整。企业可扣除电动汽车成本的100%；对于每公里CO2排放1至50克的车辆，可扣除14%；排放更高的汽车则可扣除6%。该类别中插电式混合动力车的基本税率已于2026年4月从18%降至14%，并将在2027年4月降至12%。与此同时，对于每公里CO2排放不超过50克的租赁汽车，仍可扣除100%的月度租赁费用。

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