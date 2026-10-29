В Великобритании Осенний бюджет подтвердил повышение ставок налога benefit-in-kind (BIK) за использование служебных автомобилей для частных поездок. В апреле 2030 года все ставки увеличатся на один процентный пункт, а наибольший рост за период до налогового года 2030/31 ощутят водители электромобилей, сообщает Autocar.

Как изменятся платежи водителей

BIK платят водители служебных автомобилей, в том числе участники программ salary sacrifice, за возможность использовать машину в личных целях. Эта льгота приравнивается к дополнительной зарплате и облагается по ставке подоходного налога, которая обычно составляет 20% или 40%.

Налоговая стоимость автомобиля определяется как доля от его прейскурантной цены. Размер ставки зависит от стоимости машины и уровня выбросов CO2. Сейчас действуют 27 налоговых диапазонов — от 4% до 37%. По данным HMRC, три четверти водителей служебных автомобилей платят BIK за транспорт с выбросами менее 50 г CO2 на километр.

Для электромобилей ставка BIK вырастет с 4% в налоговом году 2026/27 до 10% в 2030/31. Для налогоплательщика со ставкой 20%, который пользуется Volkswagen ID.3 79kWh Style, ежемесячный платеж увеличится с 27 до 67 фунтов стерлингов.

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Подключаемые гибриды и расходы бизнеса

Для подключаемых гибридов повышение будет более ощутимым. Бюджет 2024 года отменил стимулы для автомобилей с выбросами от 1 до 50 г CO2 на километр, которые поощряли больший запас электрического хода, отнеся их к единой 18-процентной категории. Для Volkswagen Golf eHybrid с запасом электрического хода 88 миль ставка BIK вырастет с нынешних 7% до 20% в 2030/31 году, а ежемесячный платеж — с 44 до 133 фунтов.

Директор по консалтингу и стратегии Fleet Operations Дейв Бушнелл заявил, что бюджет стал шагом к восстановлению уверенности, но не сделал подержанные электромобили более доступными для работников. По его словам, водители по-прежнему платят налог, рассчитанный от первоначальной цены автомобиля, даже если он существенно потерял в стоимости.

Бюджет также подтвердил изменения правил капитальных льгот для компаний, покупающих автомобили. Бизнес может списать 100% стоимости электромобиля, 14% — для машин с выбросами от 1 до 50 г CO2 на километр и 6% — для автомобилей с более высокими выбросами. Основная ставка для подключаемых гибридов в этой категории уже снизилась с 18% до 14% в апреле 2026 года и должна сократиться до 12% в апреле 2027 года. В то же время для арендованных автомобилей с выбросами до 50 г CO2 на километр сохранена возможность списывать 100% ежемесячной арендной платы.

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