Jeep podniósł cenę wyjściową crossovera Compass roku modelowego 2027 do 31 985 dolarów, wliczając opłatę za dostawę w wysokości 1 995 dolarów. Zamówienia na ten model są już otwarte u dealerów, podaje Motor1.

Nowe ceny wersji wyposażenia

Podstawowe wersje Latitude i Latitude Altitude po raz pierwszy otrzymały adaptacyjny tempomat w wyposażeniu standardowym. Wersja Limited będzie kosztować od 36 145 dolarów, a terenowa Trailhawk z oznaczeniem Trail Rated — od 36 645 dolarów.

Jednocześnie Limited Altitude jest wyjątkiem w nowej strukturze cen. Jej cena wyjściowa wynosi 37 140 dolarów, czyli o 1 005 dolarów mniej niż porównywalnej wersji z roku modelowego 2026. Według Jeepa dopłata za Limited Altitude w porównaniu ze standardową wersją Limited wynosi teraz 995 dolarów.

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Wyposażenie i silnik

Wersje Limited, Limited Altitude i Trailhawk otrzymały również w standardzie bezprzewodowe ładowanie smartfona oraz porty USB dla pasażerów drugiego rzędu. Wcześniej te elementy były opcjonalne lub niedostępne w odpowiednich wersjach wyposażenia.

Dla tych trzech wersji będzie można zamówić pakiet Premium Lighting Group z reflektorami LED, tylnymi światłami i światłami przeciwmgielnymi. Pakiet Driver Assist Package zawiera kamerę widoku dookólnego oraz uniwersalny pilot do bramy garażowej.

Wszystkie Compass 2027 zachowują 2,0-litrowy, czterocylindrowy silnik turbo o mocy 200 KM i momencie obrotowym 221 lb-ft. Jeep doda także cztery kolory, które pojawią się później: Ghost, Copper Shino, Goldilocks i 41.

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