Jeep将2027款Compass跨界车的起售价提高至31,985美元，其中包含1,995美元的运费。该车型现已在经销商处开放订购，Motor1报道。

新配置价格

入门版Latitude和Latitude Altitude首次将自适应巡航控制系统列为标准配置。Limited版本起售价为36,145美元，带有Trail Rated标识的越野版Trailhawk起售价为36,645美元。

与此同时，Limited Altitude成为新价格体系中的例外。其起售价为37,140美元，比相应的2026款车型低1,005美元。Jeep表示，Limited Altitude相较于标准Limited的加价现为995美元。

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配置和发动机

Limited、Limited Altitude和Trailhawk版本还将智能手机无线充电和第二排乘客USB接口列为标准配置。此前，这些配置在相应版本中为选装或不可提供。

这三个版本可选装Premium Lighting Group套件，配备LED大灯、尾灯和雾灯。Driver Assist Package套件包括全景摄像头和通用车库门开启器。

所有2027款Compass均保留2.0升四缸涡轮增压发动机，最大功率为200马力，峰值扭矩为221磅英尺。Jeep还将增加四种稍后推出的颜色：Ghost、Copper Shino、Goldilocks和41。

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