Jeep повысил стартовую цену кроссовера Compass 2027 модельного года до 31 985 долларов с учетом сбора за доставку в размере 1 995 долларов. Заказы на модель уже открыты у дилеров, сообщает Motor1.

Новые цены комплектаций

Базовые версии Latitude и Latitude Altitude впервые получили адаптивный круиз-контроль в стандартном оснащении. Комплектация Limited будет стоить от 36 145 долларов, а внедорожная Trailhawk с обозначением Trail Rated — от 36 645 долларов.

В то же время Limited Altitude стала исключением в новой ценовой линейке. Ее стартовая стоимость составляет 37 140 долларов — на 1 005 долларов меньше, чем у аналогичной версии 2026 модельного года. По данным Jeep, доплата за Limited Altitude по сравнению со стандартной Limited теперь составляет 995 долларов.

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Оснащение и двигатель

Версии Limited, Limited Altitude и Trailhawk также получили в стандартной комплектации беспроводную зарядку для смартфона и USB-порты для пассажиров второго ряда. Ранее эти элементы были опциональными или недоступными в соответствующих комплектациях.

Для этих трех версий можно будет заказать пакет Premium Lighting Group со светодиодными фарами, задними фонарями и противотуманными фарами. Пакет Driver Assist Package включает камеру кругового обзора и универсальный пульт для управления гаражными воротами.

Все Compass 2027 года сохраняют 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 200 л. с. и крутящим моментом 221 фунт-фут. Jeep также добавит четыре цвета, которые появятся позже: Ghost, Copper Shino, Goldilocks и 41.

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