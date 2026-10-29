Компания Rivian повысила прогноз годовых поставок электромобилей с 65–70 тысяч до 67–70 тысяч единиц. Это произошло после того, как среднеразмерный электрический кроссовер R2 в третьем квартале стал самой продаваемой моделью автопроизводителя по объёму поставок, сообщает InsideEVs.

R2 опередил другие модели Rivian

Поставки R2 начались всего несколько месяцев назад. В июле–сентябре модель уже опередила по объёму поставок пикап R1T, внедорожник R1S и электрический фургон Rivian для доставок.

В третьем квартале компания поставила рекордные для себя 19 751 автомобиль. До этого Rivian уже пересматривала прогноз годовых поставок: с 62 тысяч единиц до диапазона 65–70 тысяч.

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Оценка руководства

Генеральный директор Rivian Ри Джей Скериндж заявил, что R2 стал самым продаваемым автомобилем компании по объёму в третьем квартале. По его словам, отзывы покупателей и СМИ о модели были исключительными.

InsideEVs называет R2 конкурентом Tesla Model Y и ключевой моделью для Rivian. Скериндж ранее отмечал, что запуск R2 должен пройти успешно. Издание также пишет, что электрический кроссовер должен помочь финансировать разработку и производство будущих моделей R3 и R4, а также развитие технологий автономного управления.

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