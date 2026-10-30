США могут снизить эффективную ставку пошлины на импорт автомобилей Audi примерно до 10% в обмен на запланированное строительство завода в штате Джорджия. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на двух осведомленных о ситуации собеседников Reuters.

Условия тарифного предложения

Сейчас США применяют 15-процентную пошлину к автомобилям, ввозимым из Европы, и 25-процентную — к машинам, произведенным в Мексике. По словам одного из собеседников Reuters, Audi просила снизить ставку вдвое — до 7,5%, однако правительство США настаивало на двузначном показателе.

Неизвестно, будет ли ставка около 10% распространяться на все импортируемые автомобили Audi или только на машины, поставляемые из Европы. Также не определено, когда именно может начать действовать сниженная пошлина. Представительница Audi отказалась от комментариев.

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Инвестиции в Джорджии

По данным издания, подобные тарифные послабления могут предложить и другим автопроизводителям, если они перенесут производство в США. Ранее о таких планах писала The Wall Street Journal.

Audi планирует инвестировать в новый завод в Джорджии около 4 млрд долларов и производить там 200 тыс. автомобилей в год. Речь прежде всего идет о крупных моделях SUV, в частности Q7, Q8 и Q9. По информации Manager Magazin, президент США Дональд Трамп должен подписать указ о снижении тарифов на автомобили, импортируемые как из Европы, так и из Мексики.

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