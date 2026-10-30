Stany Zjednoczone mogą obniżyć efektywną stawkę celną na import samochodów Audi do około 10% w zamian za planowaną budowę fabryki w stanie Georgia. Informuje o tym Der Spiegel, powołując się na dwóch znających sprawę rozmówców Reutersa.

Warunki oferty taryfowej

Obecnie Stany Zjednoczone stosują 15-procentowe cło na samochody importowane z Europy oraz 25-procentowe na pojazdy produkowane w Meksyku. Według jednego z rozmówców Reutersa Audi prosiło o obniżenie stawki o połowę — do 7,5%, jednak rząd USA nalegał na dwucyfrowy wskaźnik.

Nie wiadomo, czy stawka na poziomie około 10% obejmie wszystkie importowane samochody Audi, czy tylko pojazdy dostarczane z Europy. Nie ustalono również, kiedy obniżone cło mogłoby zacząć obowiązywać. Rzeczniczka Audi odmówiła komentarza.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inwestycje w Georgii

Według publikacji podobne ulgi taryfowe mogą zostać zaoferowane także innym producentom samochodów, jeśli przeniosą produkcję do USA. Wcześniej o takich planach pisał „The Wall Street Journal”.

Audi planuje zainwestować około 4 mld dolarów w nową fabrykę w Georgii i produkować tam 200 tys. samochodów rocznie. Chodzi przede wszystkim o duże modele SUV, w tym Q7, Q8 i Q9. Według Manager Magazin prezydent USA Donald Trump ma podpisać dekret w sprawie obniżenia ceł na samochody importowane zarówno z Europy, jak i z Meksyku.

Czytaj nas na