Mate Rimac ścigał skradzionego Bugatti Chirona Porsche 911 — Motor1

W Chorwacji z budynku firmy skradziono Bugatti Chirona należącego do dyrektora generalnego Bugatti Rimac, Mate Rimaca. Według Rimaca ruszył on w pościg za samochodem Porsche 911, a policja otrzymywała dane o ruchu hipersamochodu w czasie rzeczywistym.

Jak informuje Motor1, kluczyki do Chirona pozostawiono w jego wnętrzu. Pracownik zauważył, że samochód szybko opuszcza teren przedsiębiorstwa, po czym personel ustalił, że nikt nie autoryzował jego wyjazdu.

Godzina przewagi i telemetria

Rimac powiadomił policję i usiadł za kierownicą Porsche 911. W tym momencie domniemany złodziej miał około godziny przewagi i jechał w kierunku Słowenii.

System telemetrii Chirona umożliwiał śledzenie lokalizacji samochodu, prędkości, poziomu paliwa i innych wskaźników. Rimac i jego współpracownicy przekazywali te dane organom ścigania za pośrednictwem czatu grupowego.

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Samochód zatrzymano w Austrii

Chiron przekroczył granicę i znalazł się w Austrii. Tam kierowca zatrzymał się, aby zatankować samochód o około pół baku, a następnie pojechał dalej. Według Rimaca nie zapłacił za paliwo.

Austriacka policja przechwyciła Chirona. Jeden z funkcjonariuszy był uczestnikiem czatu grupowego i otrzymywał stałe aktualizacje dotyczące lokalizacji samochodu, co pomogło go namierzyć.

Rimac oświadczył, że postanowił nie wnosić oskarżenia, ponieważ współczuje mężczyźnie, który zabrał samochód. Po incydencie Chiron miał niewielkie uszkodzenia przedniego zderzaka. Rimac zaznaczył również, że firma nie będzie już pozostawiać kluczyków do samochodów na terenie przedsiębiorstwa.

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