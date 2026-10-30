Британский автопроизводитель Aston Martin зафиксировал в третьем квартале 2026 года убыток до налогообложения в размере £77,1 млн. За первые девять месяцев года убыток компании составил £231,3 млн. При этом выручка в июле—сентябре выросла на 36% в годовом выражении — до £388,7 млн, сообщает Motor1.

За девять месяцев выручка Aston Martin увеличилась на 38%, до £1,017 млрд. Квартальный убыток до налогообложения сократился по сравнению с £111,9 млн в третьем квартале 2025 года.

Поставки и более дорогие модели

Компания отгрузила 3762 автомобиля с января по сентябрь, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 350 из них составили купе Valhalla, отнесенные к эксклюзивному подразделению Specials.

Средняя цена продажи автомобиля за девять месяцев выросла на 25% — до £243 тыс., а в третьем квартале повысилась на 39%, до £247 тыс. Валовая прибыль за девять месяцев выросла на 71%, до £358 млн, а валовая маржа увеличилась с 28,3% до 35,2%.

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Почти весь запланированный тираж Valhalla уже заказан, а поставки этих автомобилей должны продолжаться до первой половины 2027 года. Компания также представила открытую версию модели Valhalla Spider. Финансовый директор Даг Лафферти заявил, что она будет стоить примерно на 20% дороже.

Долг и расходы на финансирование

Несмотря на рост поставок, чистый долг Aston Martin на конец сентября составил £1,57 млрд против £1,38 млрд в конце 2025 года. Общий долг достиг почти £1,9 млрд, а доступная ликвидность составила £321,6 млн.

Скорректированные чистые расходы на финансирование за девять месяцев выросли до £149 млн против £65 млн годом ранее. С тех пор как канадский миллиардер Лоренс Стролл возглавил спасение Aston Martin около шести лет назад, компания накопила около £2,3 млрд убытков после уплаты налогов.

Электромобиль отложили

Генеральный директор Адриан Холлмарк заявил, что первый серийный электромобиль Aston Martin появится не ранее 2033 года, а возможно — лишь в 2035 году. Компания планирует сохранить бензиновые двигатели V8 и V12 до 2035 года, применяя гибридные технологии, когда это будет необходимо для соблюдения экологических требований.

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