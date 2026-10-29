Європа стала драйвером рекордних 11 млн реєстрацій електромобілів — Der Spiegel

За перші дев’ять місяців 2026 року у світі зареєстрували близько 11 мільйонів нових електромобілів — це рекордний показник і на 12% більше, ніж за аналогічний період торік. У третьому кварталі темпи зростання були вищими й становили 16%, повідомляє Der Spiegel з посиланням на аналіз консалтингової компанії PwC.

Європейський ринок зріс на 42%

Вирішальним чинником світового зростання стала Європа. Від початку року тут продали 2,5 мільйона електромобілів, що на 42% більше у річному вимірі.

У Німеччині за цей період зареєстрували 604 тисячі електромобілів — на 58% більше, ніж торік. Країна посіла третє місце у світі за кількістю таких реєстрацій і скоротила відставання від США, які залишаються другими.

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Китай стагнує, США фіксують спад

У Китаї, який є найбільшим ринком електромобілів, продажі залишилися приблизно на рівні понад шести мільйонів автомобілів. Водночас загальний китайський авторинок скоротився на кілька мільйонів машин, тому частка електромобілів у ньому зросла.

У США кількість реєстрацій суто акумуляторних електромобілів зменшилася на 29% — до 746 тисяч. Їхня частка на американському ринку становила лише 6%, тоді як автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння там і надалі переважають.

PwC також зазначає, що високі ціни на пальне роблять автомобілі з ДВЗ менш привабливими для покупців. За розрахунками компанії, електромобілі є значно дешевшими у використанні, ніж дизельні та бензинові авто.

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