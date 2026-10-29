За первые девять месяцев 2026 года в мире зарегистрировали около 11 миллионов новых электромобилей — это рекордный показатель и на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале темпы роста были выше и составили 16%, сообщает Der Spiegel со ссылкой на анализ консалтинговой компании PwC.

Европейский рынок вырос на 42%

Решающим фактором мирового роста стала Европа. С начала года здесь продали 2,5 миллиона электромобилей, что на 42% больше в годовом измерении.

В Германии за этот период зарегистрировали 604 тысячи электромобилей — на 58% больше, чем годом ранее. Страна заняла третье место в мире по количеству таких регистраций и сократила отставание от США, которые остаются вторыми.

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Китай стагнирует, США фиксируют спад

В Китае, который является крупнейшим рынком электромобилей, продажи остались примерно на уровне более шести миллионов автомобилей. В то же время общий китайский авторынок сократился на несколько миллионов машин, поэтому доля электромобилей на нем выросла.

В США количество регистраций исключительно аккумуляторных электромобилей уменьшилось на 29% — до 746 тысяч. Их доля на американском рынке составила лишь 6%, тогда как автомобили с двигателями внутреннего сгорания там по-прежнему преобладают.

PwC также отмечает, что высокие цены на топливо делают автомобили с ДВС менее привлекательными для покупателей. По расчетам компании, электромобили значительно дешевле в эксплуатации, чем дизельные и бензиновые автомобили.

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