W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku na świecie zarejestrowano około 11 milionów nowych samochodów elektrycznych — to rekordowy wynik i o 12% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W trzecim kwartale tempo wzrostu było wyższe i wyniosło 16%, podaje Der Spiegel, powołując się na analizę firmy konsultingowej PwC.

Europejski rynek wzrósł o 42%

Decydującym czynnikiem światowego wzrostu była Europa. Od początku roku sprzedano tu 2,5 miliona samochodów elektrycznych, czyli o 42% więcej rok do roku.

W Niemczech w tym okresie zarejestrowano 604 tysiące samochodów elektrycznych — o 58% więcej niż rok wcześniej. Kraj zajął trzecie miejsce na świecie pod względem liczby takich rejestracji i zmniejszył dystans do Stanów Zjednoczonych, które pozostają na drugim miejscu.

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Chiny stagnują, USA odnotowują spadek

W Chinach, które są największym rynkiem samochodów elektrycznych, sprzedaż utrzymała się mniej więcej na poziomie ponad sześciu milionów pojazdów. Jednocześnie cały chiński rynek samochodowy skurczył się o kilka milionów aut, dlatego udział samochodów elektrycznych w nim wzrósł.

W USA liczba rejestracji wyłącznie akumulatorowych samochodów elektrycznych spadła o 29%, do 746 tysięcy. Ich udział na amerykańskim rynku wyniósł zaledwie 6%, podczas gdy samochody z silnikami spalinowymi nadal tam dominują.

PwC zauważa również, że wysokie ceny paliw sprawiają, iż samochody z silnikami spalinowymi są mniej atrakcyjne dla kupujących. Według wyliczeń firmy samochody elektryczne są znacznie tańsze w użytkowaniu niż auta z silnikami Diesla i benzynowymi.

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