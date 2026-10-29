通用汽车将就共享驾驶员数据支付2.2亿美元——The Verge

美国公司通用汽车已同意支付2.2亿美元，以解决美国各州就共享驾驶员习惯数据提出的索赔。该协议还要求这家汽车制造商限制其收集的驾驶数据量，据The Verge报道。

围绕Smart Driver项目的索赔

这些索赔涉及已被终止的通用汽车Smart Driver项目。该项目收集了驾驶行为信息，包括加速、制动和行程时长。

各州称，通用汽车将这些数据提供给数据经纪商，使保险公司能够购买这些信息并提高保险保费。各州还指控这家汽车制造商未告知驾驶员其已接入Smart Driver项目以及数据正在被收集。

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俄勒冈州和华盛顿州牵头此案

针对通用汽车的案件由俄勒冈州总检察长丹·雷菲尔德和华盛顿州总检察长尼克·布朗共同牵头。纽约州、佛罗里达州、密歇根州、内华达州、宾夕法尼亚州及其他州也加入了该案。

雷菲尔德表示，通用汽车曾向驾驶员承诺，该项目将帮助他们更安全地驾驶，并且未经许可不会向保险公司提供数据。他说，调查发现该公司出售了这些数据，导致部分驾驶员的保险保费上涨。

几个月前，通用汽车同意支付1275万美元，以解决加利福尼亚州类似的索赔。

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