Mercedes-Benz готовит первый полностью электрический E-Class, который должен заменить седан EQE. Мировая премьера новой модели состоится в 2027 году, сообщает Motor1 со ссылкой на заявление генерального директора компании Олы Каллениуса во время презентации финансовых результатов за третий квартал 2026 года.

Отдельная платформа для электромобиля

По словам Каллениуса, электрический E-Class разрабатывают почти три года фактически с нуля. Хотя автомобиль будет носить общее название с версией E-Class с двигателями внутреннего сгорания, он получит специализированную платформу для электромобилей.

Глава Mercedes-Benz заявил, что при создании модели учитывались технологии, дизайн, пространство салона, безопасность, качество и ходовые характеристики. Сейчас прототипы проходят финальные испытания перед дебютом.

Дизайн и версия для Китая

По данным издания, закамуфлированные прототипы нового электрического седана имеют более традиционные пропорции, чем EQE, дизайн которого во многом определяли аэродинамические решения. Ожидается, что электрический E-Class будет иметь общие черты с обновленной версией E-Class с двигателями внутреннего сгорания, которую также планируют представить в следующем году.

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Mercedes-Benz продолжает унифицировать дизайн и названия моделей с разными типами силовых установок. Такой подход уже применяется для CLA, GLA, GLB, GLC и C-Class.

Отдельно Каллениус рассказал об электрическом E-Class для Китая. По его словам, для автомобилей китайского производства Mercedes-Benz планирует закупать в Китае почти все компоненты. Выход этой модели на китайский рынок запланирован на вторую половину 2027 года.

В США Mercedes-Benz прекращает продажи седана EQE с 2027 модельного года. Новый электрический E-Class должен занять его место в модельном ряду марки.

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