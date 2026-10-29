В Великобритании производитель кемперов Wellhouse Leisure представил полностью электрический Kia PV5 i-Camper, созданный на базе фургона PV5 Cargo Plus. Автомобиль уже построен и доступен для осмотра, сообщает Electrek.

Длина кемпера составляет 4,69 м, ширина — 1,89 м, высота — 1,99 м. По габаритам он примерно соответствует Ford Custom. Внутри предусмотрены две двуспальные кровати, полностью оборудованная кухня и солнечная панель мощностью 200 Вт.

Спальные места и кухня

Система подвижных сидений позволяет сложить два задних сиденья в ровную поверхность, образовав нижнюю кровать, либо полностью их демонтировать. Верхняя двуспальная кровать расположена под подъёмной крышей и оснащена пружинами Froli Springs.

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Кухонный блок включает мойку с краном и электрическим насосом для воды, две индукционные конфорки, холодильник объёмом 42 литра, шкафы и отсеки для хранения вещей. Микроволновая печь доступна в качестве опции.

Питание и запас хода

Кемпер оснащён отдельной литиевой батареей для бытовых нужд и 12-вольтовой системой питания, что позволяет не использовать основную батарею автомобиля во время кемпинга. Он также поддерживает функцию vehicle-to-load для питания внешних электроприборов, электровелосипеда или кемпингового оборудования.

Версия PV5 Plus Long Range имеет батарею ёмкостью 71,2 кВт·ч и заявленный запас хода до 247 миль по циклу WLTP. В то же время дополнительное оборудование кемпера повлияет на этот показатель. Зарядка батареи с 10% до 80% на быстрой станции постоянного тока занимает около 30 минут. В Wellhouse Leisure указали стартовую цену Kia PV5 i-Camper в Великобритании — 63 тыс. фунтов стерлингов.

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