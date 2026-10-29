W Wielkiej Brytanii producent kamperów Wellhouse Leisure zaprezentował w pełni elektrycznego Kia PV5 i-Camper, stworzonego na bazie vana PV5 Cargo Plus. Pojazd został już zbudowany i jest dostępny do obejrzenia, informuje Electrek.

Kamper ma 4,69 m długości, 1,89 m szerokości i 1,99 m wysokości. Pod względem wymiarów jest zbliżony do Forda Custom. Wewnątrz znajdują się dwa podwójne łóżka, w pełni wyposażona kuchnia oraz panel słoneczny o mocy 200 W.

Miejsca do spania i kuchnia

System ruchomych siedzeń umożliwia złożenie dwóch tylnych siedzeń w płaską powierzchnię, tworząc dolne łóżko, albo ich całkowity demontaż. Górne podwójne łóżko znajduje się pod podnoszonym dachem i jest wyposażone w sprężyny Froli Springs.

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Moduł kuchenny obejmuje zlewozmywak z kranem i elektryczną pompą wody, dwie płyty indukcyjne, lodówkę o pojemności 42 litrów, szafki i schowki. Kuchenka mikrofalowa jest dostępna jako opcja.

Zasilanie i zasięg

Kamper wyposażono w oddzielną baterię litową na potrzeby bytowe oraz 12-woltowy system zasilania, co pozwala nie korzystać z głównej baterii pojazdu podczas biwakowania. Obsługuje także funkcję vehicle-to-load do zasilania zewnętrznych urządzeń elektrycznych, roweru elektrycznego lub sprzętu kempingowego.

Wersja PV5 Plus Long Range ma baterię o pojemności 71,2 kWh i deklarowany zasięg do 247 mil według cyklu WLTP. Jednocześnie dodatkowe wyposażenie kampera wpłynie na ten wskaźnik. Ładowanie baterii od 10% do 80% na szybkiej stacji prądu stałego zajmuje około 30 minut. Wellhouse Leisure podał cenę początkową Kia PV5 i-Camper w Wielkiej Brytanii na poziomie 63 tys. funtów szterlingów.

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