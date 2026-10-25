Według stanu na październik 2026 roku w Izraelu nie zrealizowano ośmiu kluczowych inicjatyw transportowych, zapowiadanych w różnych okresach przez minister transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego Miri Regew. Poinformował o tym Jerusalem Post po sprawdzeniu obietnic urzędniczki.

Gazeta zauważa, że w 2024 i 2025 roku liczba osób, które zginęły w wypadkach drogowych w kraju, osiągnęła najwyższy poziom od dwóch dekad. W 2026 roku odnotowano jedynie nieznaczny spadek, który Jerusalem Post wiąże z gwałtownym obniżeniem wskaźnika w marcu, gdy ludność przebywała w schronach podczas operacji Roaring Lion.

Plan bez finansowania

Pod koniec 2025 roku Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu zawiesiła udział izraelskiego Narodowego Urzędu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w programie Road Safety Performance Index. Organizacja oświadczyła, że działania obecnego izraelskiego rządu nie odpowiadają jej podstawowemu zobowiązaniu do ochrony życia. Izraelskie Ministerstwo Transportu nazwało tę decyzję polityczną.

Decyzją rządową nr 3491 z 16 listopada 2025 roku w Izraelu zatwierdzono krajowy plan bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2026–2030. Przewidywał on obniżenie liczby ofiar wypadków drogowych o 25% w ciągu pięciu lat w porównaniu ze średnią z lat 2021–2025. Ministerstwo informowało o przeznaczeniu 350 mln szekli rocznie, jednak według stanu na październik 2026 roku środki na realizację planu nie zostały przekazane.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Niezrealizowane zmiany transportowe

Wśród innych niezrealizowanych inicjatyw znalazły się legalizacja ridesharingu, podwyższenie grzywien, w tym za korzystanie z telefonu podczas jazdy, a także zniesienie wewnętrznego egzaminu w szkołach nauki jazdy. Planowane na 18 czerwca 2026 roku zniesienie tego egzaminu odłożono na dzień przed wejściem zmian w życie z powodu protestów instruktorów i problemów technicznych.

Nie zrealizowano również propozycji skrócenia minimalnej liczby lekcji jazdy przed egzaminem praktycznym z 28 do 22 dla samochodów z automatyczną skrzynią biegów. Sprzeciwiły się temu stowarzyszenie Or Yarok, Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu oraz specjaliści Narodowego Urzędu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Nie zatwierdzono też używania w Izraelu systemu Full Self-Driving firmy Tesla: obowiązujące przepisy nadal wymagają, aby kierowca trzymał ręce na kierownicy. Inicjatywa zezwalająca licencjonowanym warsztatom na przeprowadzanie corocznych badań technicznych samochodów pozostaje na etapie prac legislacyjnych. Nie ukończono również reformy Medycznego Instytutu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która miała skrócić czas oczekiwania kierowców na badania lekarskie.

Ministerialny komitet ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego utworzenie Regew ogłosiła w listopadzie 2024 roku, odbył trzy posiedzenia: w maju i październiku 2025 roku oraz w lutym 2026 roku. Według gazety premier Binjamin Netanjahu, wyznaczony na przewodniczącego komitetu, nie uczestniczył w żadnym z nich, a posiedzenia nie doprowadziły do istotnych decyzji w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego.

Czytaj nas na